PRIMA PAGINA - Cds Campania: “Favolosimhen”

Il Corriere dello Sport, nella sua edizione Campania di oggi, apre in prima pagina con la doppietta di Osimhen contro lo Spezia che regala i tre punti e il momentaneo secondo posto al Napoli: “Favolosimhen. Victor super: stende lo Spezia con una doppietta. Napoli secondo”. Al centro anche la vittoria della Fiorentina ai danni della Lazio e la sfida deciviva in chiave Champions tra Juve e Milan: "La Lazio cade. Juve-Milan da dentro o fuori. L'Atalanta va a Parma". Sulla destra anche lo scontro sulla Superlega e in basso i festeggiamenti dell'Inter per la vittoria dello scudetto.