PRIMA PAGINA - CdS Campania: "Il prezzo di Insigne"

Il Corriere dello Sport, nella sua edizine Campania di oggi, apre in prima pagina con la questione rinnovo di Lorenzo Insigne: "Il prezzo di Insigne. Napoli: Lorenzo via per 30 milioni se rifiuterà il contratto a vita". A centro pagina spazio alle amichevoli di Napoli e Roma: "Gigante Osimhen si presenta con 4 gol. Mourinho riabilita capitano Dzeko".