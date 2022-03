PRIMA PAGINA - Cds Campania: “Lobotka al centro”

Il Corriere dello Sport, nella sua edizione Campania di oggi, apre in prima pagina con il ritorno dal primo minuto di Stanislav Lobotka

Il Corriere dello Sport, nella sua edizione Campania di oggi, apre in prima pagina con il ritorno dal primo minuto di Stanislav Lobotka: "Napoli-Milan da Scudetto: Spalletti vuole ripetere lo show di San Siro. Lobotka al centro. Si riprende la regia del Napoli per battere Kessiè e Tonali. Lo slovacco si scalda: sostituirà Demme. All'andata è finita 1-0. Anguissa e Lozano verso il recupero: forse andranno in panchina". In taglio alto le parole del presidente della Juventus, Andrea Agnelli, in merito alla Superlega: "'La Superlega non ha fallito' Agnelli rilancia". In basso l'impegno dell'Inter contro la Salernitana.