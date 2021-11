PRIMA PAGINA - CdS Campania: "Napoli a due teste"

Il Corriere dello Sport, nella prima pagina della sua edizione Campania di oggi, apre con i due confronti ravvicinati in Europa e campionato che attende il Napoli: "Napoli a due teste. Stasera il Legia, domenica Verona: Spalletti vuole tutto. Turnover massiccio per gli azzurri a Varsavia (18.45). Il tecnico lascia a casa Insigne, Osi e Fabian. Petagna guida l'attacco". In taglio basso spazio al scelta degli eredi di Diego Armando Maradona: "Vanno all'asta i beni di Diego".