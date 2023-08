Il Corriere dello Sport, nella sua edizione Campania di oggi, dedica l'apertura in prima pagina a Osimhen, ancora fermo ai box e senza rinnovo: "PsicOsi. Non si allena da 4 giorni e il contratto è bloccato". Spazio anche al primo acquisto azzurro che sta per arrivare: "Arriva Natan, oggi le vidite".