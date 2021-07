PRIMA PAGINA - CdS Campania: "Svolta Napoli: chiesto Tsimikas"

"Svolta Napoli, chiesto Tsimikas". Titola così in prima pagina il Corriere dello Sport, nella sua edizione Campania. "Il Chelsea non libera Emerson Palmieri, Giuntoli chiama il Liverpool. Il terzino greco può arrivare in prestito: dipende da Klopp". In taglio alto spazio alle ultime Olimpiadi di Federica Pellegrini e Aldo Montano: "L'Italia si dà il cambio".