PRIMA PAGINA - CdS Campania: "Vietato arrendersi"

"Spalletti risolleva il Napoli: 'Vinciamo le ultime cinque partite'. Luciano insegue 82 punti".

Il Corriere dello Sport, nella sua edizione Campania di oggi, apre in prima pagina con l'incontro tra Spalletti e De Laurentiis dopo il pareggio con la Roma: "Vietato arrendersi. Spalletti risolleva il Napoli: 'Vinciamo le ultime cinque partite'. Luciano insegue 82 punti. Anche Insigne scuote il gruppo: 'A testa alta fino alla fine'. Allarme Lobotka: oggi gli esami". In taglio basso spazio alla Salernitana, in campo oggi nel recupero di Udine: "Salernitana, il grande sogno".