PRIMA PAGINA - Cds: "ADL prenota Gabri Veiga e Lindstrom"

"ADL prenota Gabri Veiga e Lindstrom", titola in prima pagina il Corriere dello Sport raccontando che siamo allo sprint per lo spagnolo e si punta anche al talento dell'Eintracht. L'apertura è della Juventus con l'offerta per Berardi anche se c'è distanza tra le parti.