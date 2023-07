PRIMA PAGINA - CdS: “Allegri e Gasp in discesa. Pioli e Sarri, che quarta!”

“Allegri e Gasp in discesa. Pioli e Sarri, che quarta!”. Titola così in taglio alto l’edizione odierna del Corriere dello Sport

“Allegri e Gasp in discesa. Pioli e Sarri, che quarta!”. Titola così in taglio alto l’edizione odierna del Corriere dello Sport in riferimento al nuovo calendario della Serie A. Al centro spazio al mercato di Roma e Milan: "Gelo Morata. La Roma e il Milan in pressing, l'Atletico: 'Resta qui'. Pinto lavora anche su Scamacca, ma i rossoneri tentano il sorpasso". Di spalla spazio alle altre trattative mentre in basso il futuro di Ancelotti che dal 2024 sarà nuovo ct del Brasile.