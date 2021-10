PRIMA PAGINA - Cds: “Paradiso per due. Arbitri, non si capisce più una mazza”

Nell'edizione di oggi, il Corriere dello Sport apre in prima pagina con le vittorie di Napoli e Milan che continuano sensa sosta la loro marcia da capliste: "Un paradiso per due. Milan e Napoli in fuga: +12 sulle quarte. Furia Roma su Maresca". A centro pagina spazio anche all'Inter che vince e vede invariato il suo distacco dalle prime: "Ma l'Inter non molla: Correa stende l'Udinese. E domenica il derby". Di spalla l'editoriale del direttore Ivan Zazzaroni sugli arbitri: "Non si capisce più una mazza”.