PRIMA PAGINA - CdS: "Polizza Champions. ADL, 60mln: Dragusin, Samardzic e Soumaré"

Nell'edizione odierna il Corriere dello Sport apre in prima pagina con il mercato del Napoli: "Polizza Champions. DeLa, 60 milioni: Dragusin, Samardzic e Soumaré. Maxi investimento subito a gennaio: il Napoli prepara la grande risalita". Di spalla il mercato della Juventus con i rinnovi: "Juve-Rabiot un altro giro e Yildiz per sempre". In taglio basso spazio al lunch match di oggi tra la capolista e l'Hellas Verona: "Inter, il regalo di Lautaro".