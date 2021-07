PRIMA PAGINA - CdS - Spalletti blinda Koulibaly: "Mi incateno per tenerlo"

Nell'edizione di oggi, il Corriere dello Sport riporta in prima pagina le dichiarazioni di Spalletti su Koulibaly nell'incontro con i tifosi: "Mi incateno per tenerlo". A centro pagina spazio al calciomercato: "Locatelli, solo Juve. Manuel dice no all'Arsenal: bianconeri pronti a chiudere l'affare". In taglio basso spazio alle amichevoli di Roma e Inter: "Roma, sorpresa Zalewski. Zaniolo nervoso. L'Inter cresce: primo graffio di Calha".