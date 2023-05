PRIMA PAGINA - CdS: "Spalletti, per te anche due anni in più"

"E' l'offerta di ADL che insegue due big: Kamada e Pulisic".

"DerbIstanbul", così apre il Corriere dello Sport nell'edizione di oggi alla semifinale d'andata di Champions League tra Milan e Inter. "Giroud c'è, Leao ci prova. Lautaro in coppia con Dzeko". A centro pagina spazio anche al pari nell'altra semifinale tra Real Madrid e Manchester City. Di spalla l'indiscrezione sul futuro del tecnico del Napoli: "Spalletti, per te anche due anni in più. E' l'offerta di ADL che insegue due big: Kamada e Pulisic". Più in basso spazio alle parole di Elkann su Giuntoli: "Sarà lui a scegliere".