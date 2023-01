PRIMA PAGINA - Corriere dello Sport: "Dzeko lo riapre"

"Il bosniaco esalta l'Inter, Napoli battuto: lo scudetto torna in gioco".

Nell'edizione di oggi, il Corriere dello Sport apre in prima pagina con la vittoria dell'Inter contro il Napoli che dà speranze all'inseguitrici: "Dzeko lo riapre. Il bosniaco esalta l'Inter, Napoli battuto: lo scudetto torna in gioco". In taglio basso spazio alla vittoria della Juventus a Cremona: "Lampo Milik, sette volte Juve". A centro pagina il Milan che accorcia sulla capolista: "Leao e Tonali spingono il Milan a meno 5". Ancora in basso spazio all'indagine su Totti: "Bonifici ai casinò, aperta indagine su Totti".