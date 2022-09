PRIMA PAGINA - Corriere dello Sport: “E’ Raspadori l’anti-Diavolo”

“E’ Raspadori l’anti-Diavolo”. Titola così in taglio basso l’edizione odierna del Corriere dello Sport

“E’ Raspadori l’anti-Diavolo”. Titola così in taglio basso l’edizione odierna del Corriere dello Sport. "Domenica scontro al vertice. Dopo le perle in campionato e in Europa, Jack si prepara a guidare il Napoli a San Siro". Taglio alto dedicato alla crisi della Juventus: "Crisi al Max". Al centro i risultati delle italiane in Europa con la vittoria della Roma e le brutte e pesanti sconfitte di Lazio e Fiorentina. Di spalla l'annuncio di Roger Federer che a 41 anni si ritira dal tennis.