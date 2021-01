PRIMA PAGINA - Corriere dello Sport: "Friedkin vuole Allegri"

Il Corriere dello Sport apre in prima pagina con le novità sulla panchina della Roma e sulla vittoria in Coppa Italia della Lazio: "Friedkin vuole Allegri. Fonseca in bilico, la propretà Usa in pressing sull'ex Juve". In basso spazio alla vittoria in Coppa Italia della Lazio sul Parma: "Colpo Muriqi. Lazio ai quarti".