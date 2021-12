PRIMA PAGINA - Corriere dello Sport: "Giusto annullarli"

Il Corriere dello Sport apre in prima pagina con le parole del presidente dell'AIA in merito ai due casi sospetti dell'ultima giornata di Serie A: "Giusto annullarli". I casi che hanno coinvolto Roma e Napoli: intervengono i vertici arbitrali. Rocchi e Trentalange: "I gol di Atalanta e Milan viziati da fuorigioco". Designatore e presidente AIA giudicano positivamente Irrati e Massa. A Bergamo solo un errore procedurale del VAR". In taglio alto la Salernitana è bloccata dall'ASL, mentre in casa Lazio Immobile rischia di saltare anche la prossima gara. Spazio anche al mercato: "Conte vuole Vlahovic, Viola su Joao Pedro". Sulla destra: "Coppa d'Africa appesa ad un filo", si legge.