PRIMA PAGINA - Corriere dello Sport: "Napoli, Olivera è già pronto"

"Napoli, Olivera è già pronto", titola così in prima pagina il Corriere dello Sport nell'edizione di oggi. "Il terzino uruguaiano ha superato le visite mediche: contratto fino al 2027". A centro pagina spazio alla Roma di Mourinho in finale di Conference League, stasera alle 21 contro il Feyenoord: "Mou fa l'Italia". In taglio alto il mercato dell'Inter: "Due colpi per Inzaghi: vuole Bremer e Asllani".