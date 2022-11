PRIMA PAGINA - Corriere dello Sport: "Tanto c'è Osi"

"Napoli, Kvara stop: a Bergamo guida l'assalto il nigeriano (18)".

Nell'edizione di oggi, il Corriere dello Sport apre in prima pagina con il Napoli che sfida l'Atalanta senza Kvaratskhelia: "Tanto c'è Osi. Napoli, Kvara stop: a Bergamo guida l'assalto il nigeriano (18). Sabato chiave per Spalletti: se vince spedisce l'Atalanta a meno 8". A centro pagina spazio all'altro anticipo di oggi: "Il Milan contro lo Spezia vuole cancellare l'incubo Serra (20.45)". Più in basso il derby d'Italia di domani: "Max per il sorpasso. Inzaghi, assalto Calha".