PRIMA PAGINA - Gazzetta dello Sport: "Clamorosa sentenza: Juve stangata"

"Juve stangata" è il titolo con cui si apre l'odierna edizione de La Gazzetta dello Sport in edicola stamani sulla sentenza della Corte d'Appello

TuttoNapoli.net

"Juve stangata" è il titolo con cui si apre l'odierna edizione de La Gazzetta dello Sport in edicola stamani sulla sentenza della Corte d'Appello sul caso plusvalenze. -15 punti per i bianconeri che cadono decimi in classifica. Ma il club non ci sta: "Una palese ingiustizia". Due anni di inibizione ad Agnelli e 30 mesi a Paratici.