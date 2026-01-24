Infortunio David Neres: come ha reagito il brasiliano

Fuori da 4 turni (Verona, Inter, Sassuolo e Copenaghen) David Neres salterà almeno altri 2 mesi di partite: è questa la terribile notizia maturata all'inizio di questa settimana e che lentamente si è concretizzata. Come riporta la Gazzetta dello Sport, il consulto londinese per David Neres ha confermato le previsioni: l'intervento chirurgico garantirebbe più sicurezza nel recupero rispetto alla terapia conservativa, a fronte di una degenza più longeva.

Come ha reagito David Neres? "Nella giornata di ieri, passeggiata a Castel Volturno per il brasiliano, espressione triste e malinconica, una chiacchierata amicale con i medici, con Conte, con i compagni, poi qualche ora a raccogliere le considerazioni di questa settimana insopportabile, divenuta un’ossessione dal momento in cui gli è apparso chiaro che la sua stagione diventava un calvario" descrive la gazzetta rosa.