In Champions il Napoli non è più padrone del proprio destino: i possibili incroci

La classifica di Champions League non sorride più e l’orizzonte europeo del Napoli si è fatto improvvisamente stretto. Il pari di Copenaghen ha rallentato la corsa azzurra e, dopo i risultati del mercoledì, la squadra di Conte si ritrova con otto punti e fuori dalla zona che vale i playoff. La matematica, però, non ha ancora scritto la parola fine.

L’ultima giornata si giocherà tutta in contemporanea e il primo passaggio resta obbligato: battere il Chelsea. Anche così, però, non basterà guardare solo a se stessi. Servirà un occhio agli altri campi, dove non mancano sfide dall’alto coefficiente di difficoltà. Il PSV Eindhoven incrocerà il Bayern Monaco, mentre la Juventus se la vedrà con il Monaco. Trasferte proibitive attendono Qarabag ad Anfield contro il Liverpool, e il Galatasaray sul campo del Manchester City.

Incroci pesanti anche per Athletic Bilbao con lo Sporting Lisbona, per l’Olympiacos ad Amsterdam contro l’Ajax, e per il Bayer Leverkusen opposto al Villarreal. Insomma, lo scenario resta aperto ma complicato: servirà una notte perfetta e un risultato che sappia di impresa. Solo così il Napoli potrà riaprire davvero la porta dei playoff. A riportarlo è Il Roma.