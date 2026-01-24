Giovane, oggi visite e firma: un under che non pesa nelle liste, ma (per ora) niente Uefa

Domani c’è la Juve e l’obiettivo è avere Giovane in panchina all’Allianz Stadium, scrive il Corriere dello Sport raccontando che Conte spera di averlo già a disposizione per la sfida di domani a Torino. Le visite mediche (si tratta di un supplemento avendo già ottenuto idoneità in estate per giocare in Serie A) sono programmate per questa mattina, poi se tutto andrà bene arriverà la firma e Giovane potrà anche partire subito con la squadra.

Essendo Under, classe 2003, non occuperà posto in lista campionato. Non potrà invece essere inserito in lista Uefa per la Champions, almeno per il momento. Il Napoli giovedì nel tardo pomeriggio ha messo la freccia sulla Lazio che pure stava trattando con il Verona. Affare da venti milioni complessivi, bonus compresi, e contratto di cinque anni per il brasiliano.

