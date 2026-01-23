Retroscena Lucca: ieri ha giocato col Savoia, ecco cosa ha fatto prima di partire
Ieri è stato l'ultimo giorno napoletano per Lorenzo Lucca. L’attaccante ha preso parte all’allenamento congiunto di ieri contro il Savoia a Castel Volturno, poi i saluti di rito e la partenza verso l’Inghilterra. Destinazione Nottingham Forest, dove approda in prestito da 1 milione di euro con diritto di riscatto fissato a 35 milioni.
Un attaccante che va, un altro che può tornare a disposizione: il Napoli archivia così una cessione ormai definita, con Lucca che ha chiuso la sua esperienza azzurra giocando uno spezzone dell’amichevole prima di volare in Premier League. Lo si legge sul Corriere del Mezzogiorno.
