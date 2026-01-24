David: "Ho trattato anche con il Napoli ma ho scelto la Juventus"

L’attaccante della Juventus Jonathan David ha rilasciato un'intervista a La Repubblica. Il canadese, in difficoltà ad inizio stagione, ha parlato della sfida al Napoli di domani svelando un retroscena sulla trattativa estiva con gli azzurri.

"È vero in estate ho trattato con il Napoli, ma ho scelto la Juventus: qui c’è un progetto interessante per il futuro. Ora il Napoli lo sfideremo sul campo: è una partita fondamentale. Quando mancheranno cinque giornate alla fine capiremo dove potremo arrivare".