Cambiaghi difficile, ora c'è Maldini! Il Mattino: "Piace e non peserebbe economicamente"

vedi letture

Con il colpo Giovane praticamente chiuso, il Napoli proverà nell’ultima settimana di mercato a regalare un altro esterno ad Antonio Conte: c’è Maldini in cima alla lista. Come riporta il quotidiano "Il Mattino", il giocatore dell'Atalanta è un profilo che piace molto al Napoli, che non peserebbe per ora sulle casse del club e che potrebbe fare al caso di Conte in campo.

E poi ancora: il vero obiettivo a Bergamo si chiamerebbe Lookman, ma c’è da capire come l’Atalanta lavorerà sul nigeriano ora. Il nome di Cambiaghi è una sfumatura, un tentativo che difficilmente può andare a buon fine con le pretese che oggi ha il Bologna. Quello di Ndoye piace dall'estate e con il Nottingham c’è molto sul tavolo: Olivera dopo l’addio di Lucca.

Infine i profili con meno probabilità portano i nomi di Jeremie Boga e Jadon Sancho: 29 anni per il francese ed un'esperienza al Nizza mai sbocciata e pronta a terminare. Discorso diverso invece per l'inglese Sancho: la sua esperienza all'Aston Villa in Inghilterra vede un forte rilancio dopo la rete siglata giovedì in Europa League e la fiducia forte del proprio allenatore.