Hojlund, l'astinenza dura da quasi un mese. Ma la Juventus gli porta bene

vedi letture

Rasmus Hojlund si avvicina a Juventus-Napoli da riferimento offensivo assoluto. Sarà ancora titolare, anche perché alternative non ce ne sono (in panchina ci sarà Lukaku, ma con pochi minuti nelle gambe). All’andata, al Maradona, fu decisivo con una doppietta che stese la Signora.

Ora il danese cerca di ritrovare la via del gol: è a secco dal 28 dicembre, quando segnò due volte sul campo della Cremonese dopo i successi in Supercoppa. Conte si affida ancora a lui per dare peso e profondità all’attacco in una sfida che può dire molto sulla stagione azzurra. Lo scrive Il Roma.