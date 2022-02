PRIMA PAGINA - Gazzetta dello Sport: "Giù la mascherina"

"Giù la mascherina" è il titolo con cui si apre l'odierna edizione de La Gazzetta dello Sport in riferimento a Napoli-Inter. Una giornata decisiva per capire chi e come può vincere la lotta scudetto. Il ritorno di Koulibaly nel muro di Spalletti, mentre Inzaghi spera di ritrovare il vero Lautaro per evitare i sorpassi.