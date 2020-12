PRIMA PAGINA - Gazzetta dello Sport: "Inter Euro flop. Lazio, caso Zarate"

"Inter Euro flop". Questo il titolo di apertura in prima pagina de La Gazzetta dello Sport nell'edizione odierna. Solo 0-0 a San Siro con lo Shakhtar: è fuori da tutto. Una traversa di Lautaro Martinez, poi sbatte contro il muro ucraino. Per Conte coppa stregata: "Poco rispettati da VAR e arbitri". Poi battibecca in diretta tv con Fabio Capello.

Atalanta - Nella parte centrale della prima pagina, accanto al titolo principale, c'è spazio per i bergamaschi con il titolo seguente: "Euro show". Dopo Liverpool batte fuori casa pure l'Ajax: 1-0. Muriel in gol e ancora ottavi. Gasperini intanto avverte club e calciatori: "Rimango, ma decido io".

Juventus - Spazio nel taglio alto della prima pagina per i bianconeri con il titolo seguente riferito alla Champions League: "Perché possono crederci". Da Cristiano Ronaldo fino al gruppo creato da Pirlo. Anche l'equilibrio è stato trovato con McKennie e Morata fondamentali nello scacchiere del Maestro.

Milan - "Pronti i diavoletti Colombo-Maldini jr". Questo il titolo che il quotidiano dedica ai rossoneri nel taglio basso della prima pagina. Europa League: il Milan a Praga alle 21 pensa all'attacco baby. Roma a Sofia alle 18:55, mentre il Napoli, allo stesso orario debutta al "Maradona" con la Real Sociedad per passare.

Lazio - Il quotidiano in edicola questa mattina dedica uno spazio nel taglio basso della prima pagina ai biancocelesti con il titolo seguente: "Caso Zarate, la procura di Roma indaga sugli stipendi". C'è l'ipotesi - si legge - dell'evasione fiscale.