PRIMA PAGINA - Gazzetta dello Sport: "Napoli, ci sono 60mln per il mercato"

"Mezzo Scudetto di fuoco" scrive La Gazzetta dello Sport in apertura quest'oggi. Epifania in campo per l'Inter capolista della Serie A

TuttoNapoli.net

"Mezzo Scudetto di fuoco" scrive La Gazzetta dello Sport in apertura quest'oggi. Epifania in campo per l'Inter capolista della Serie A: alle 12.30 la gara con il Verona che può regalare il titolo d'inverno alla formazione di Simone Inzaghi, con il tecnico interista che progetta già l'allungo con Buchanan in più. Intanto la Juventus ha messo la freccia per l'obiettivo di mercato Djalò.

Calciomercato - Di spalla si parla del mercato di Milan e Napoli: "Il Milan si allarga: ecco Terracciano, un jolly in difesa per Pioli. Sugli azzurri: "Napoli, ci sono 60 milioni per te". In arrivo Samardzic, sprint per Dragusin.