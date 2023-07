PRIMA PAGINA - Gazzetta apre con Allegri: "Max, vietato fallire"

Inter - "L'Inter fa Cuadrado". Colpo di scena voluto da Inzaghi. La Juve lo aveva mollato, ora il 9: Balogun o Morata.





TuttoNapoli.net

"Max, vietato fallire". Così titola oggi in prima pagina La Gazzetta dello Sport, riferendosi naturalmente ad Allegri. In due anni, zero titoli e troppe spese. Nella sua Juve avanza il "vecchio": caccia a Kessie e Lukaku, occhio all'ombra di Spalletti e Conte.

Inter - "L'Inter fa Cuadrado". Colpo di scena voluto da Inzaghi. La Juve lo aveva mollato, ora il 9: Balogun o Morata.

Under 19 - "Italia, finalmente!". La nostra Under 19 ci regala una gioia: trionfo all'Europeo dopo 20 anni.