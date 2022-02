PRIMA PAGINA - Gazzetta apre con il trionfo del Milan: "Giroud, il derby sei tu"

E' delirio rossonero, il Milan batte l'Inter in rimonta, ribaltandola in tre minuti, e vola a -1 in classifica. Tutto merito di Olivier Giroud, autore della doppietta decisiva, che giustamente ruba la scena anche sui quotidiani. A cominciare da La Gazzetta dello Sport, che in prima pagina titola così: "Giroud, il derby sei tu".