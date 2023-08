PRIMA PAGINA - Gazzetta: "Che bella Signora"

"Che bella Signora". Così titola oggi in prima pagina La Gazzetta dello Sport, riferendosi alla Juventus

"Che bella Signora". Così titola oggi in prima pagina La Gazzetta dello Sport, riferendosi alla Juventus che, debutta in campionato con un successo per 0-3 in trasferta contro l'Udinese. Allegri ritrova gioco, personalità e leader: "Bravo Dusan".

Milan - "Leao, tocca a te". Tutti i big a segno: manca solo Rafa... Nel Milan a Bologna debutto con la 10. Sul fronte mercato, sbarca il centrale argentino Pellegrino.

Atalanta - "De Ketelaere fa il diavolo". All'Atalanta è già rinato: primo gol in Serie A per l'ex rossonero.

Serie A - "I Re d'Europa". L'anno d'oro di Lautaro e Osi. Zhang rilancia: Pavard è vicino