PRIMA PAGINA - Gazzetta e la terna femminile per Napoli-Cremonese: "Uno storico debutto"

“La coppa della verità”. Questa l’apertura che propone oggi La Gazzetta dello Sport

TuttoNapoli.net

“La coppa della verità”. Questa l’apertura che propone oggi La Gazzetta dello Sport: domani a Riad Milan-Inter. Il derby in Arabia può ridare la carica su tutti i fronti. È sfida Cina-Usa tra le proprietà. Zhang tifa allo stadio, Cardinale da New York. Pioli chiama a raccolta i suoi fedelissimi, Tonali al comando. Inzaghi vuole intensità in attacco, Skriniar e Darmian per ingabbiare Leao.