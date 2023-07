PRIMA PAGINA - Gazzetta: “Inter, mosaico Scudetto"

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport apre in prima pagina con l'Inter

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport apre in prima pagina con l'Inter: "Mosaico Scudetto. Il club chiede a Inzaghi la seconda stella. Dopo Thuram e Frattesi, ora la priorità è Lukaku. Da Zhang ai dirigenti: ossessione tricolore". In taglio alto il Milan e il sorteggio per il nuovo campionato: "Parte in salita". In basso la Juventus: "La sentenza Uefa in 10 giorni o rischia lo stop nel 2024-25".