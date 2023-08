Nell'edizione di oggi, la Gazzetta dello Sport apre in prima pagina con l'intervista esclusiva a Kvaratskhelia: "Napoli, ce lo teniamo noi. Lo scudetto è stato incredibile, ora vediamo chi ci batte. Con Garcia si impara ogni giorno e so sempre dove trovare Osimhen". In taglio alto spazio al mercato degli attaccanti: "9 boom! Scamacca, Balogun".