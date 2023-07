PRIMA PAGINA - Gazzetta: "Lukaku-Cuadrado, tifosi in rivolta"

"Tifosi in rivolta". Così titola in prima pagina La Gazzetta dello Sport, riferendosi al sentimento degli juventini per il possibile arrivo di Lukaku

TuttoNapoli.net "Tifosi in rivolta". Così titola in prima pagina La Gazzetta dello Sport, riferendosi al sentimento degli juventini per il possibile arrivo di Lukaku e a quello degli interisti per l'imminente annuncio di Cuadrado. Nel frattempo, l'Al Hilal alza a 40 milioni l'offerta per il belga e gli ultras nerazzurri chiedono un faccia a faccia. Milan - "Il mio Milan da 10". Leo cavalca subito l'onda rossonera. Intanto, sbarca Reijnders e il club prova a chiudere anche per Danjuma. Under 19 - "I nuovi fratellini d'Italia". Da Dellavalle a Vignato: ora non perdeteli di vista.