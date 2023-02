PRIMA PAGINA - Gazzetta: "Max sul filo. I marziani di Napoli..."

"Max sul filo", apre così la Gazzetta dello Sport raccontando di un Allegri solo ed agitato e con la Juve che si interroga

"Max sul filo", apre così la Gazzetta dello Sport raccontando di un Allegri solo ed agitato e con la Juve che si interroga. Il tecnico si aggrappa alle Coppe ma in società c'è chi pensa non sia più l'uomo giusto. In taglio alto "i marziani di Napoli" con lo Scudetto sempre più vicino.