PRIMA PAGINA - Il Mattino: "Lo spreco"

"Lo spreco", titola Il Mattino in apertura nell'edizione odierna, parlando del pareggio del Napoli contro la Roma: una gara dominata dagli azzurri che hanno però sciupato numerose occasioni da gol. Il commento in alto al box: "Il Napoli recupera e va avanti, poi il pari Roma nel finale (2-2): non è l'anno giusto".