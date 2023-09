PRIMA PAGINA - Il Mattino su Lindstrom: "Ho scelto il Napoli dopo aver rifiutato il Liverpool"

Il quotidiano Il Mattino oggi in edicola in prima pagina si è dedicato anche allo sport e in particolare al Napoli

TuttoNapoli.net Il quotidiano Il Mattino oggi in edicola in prima pagina si è dedicato anche allo sport e in particolare al Napoli. Il giornale ha riportato alcune dichiarazioni di Jesper Lindstrom, nuovo volto dei partenopei arrivato quest'estate dall'Eintracht Francoforte. Il danese ha confessato di aver rifiutato anche il Liverpool per vestire la casacca azzurra e approdare in Serie A, dove ha già debuttato nel match contro la Lazio perso 1-2.