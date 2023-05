“E’ nostro”, apre così in prima pagina Il Roma nell'edizione di oggi.

“E’ nostro”, apre così in prima pagina Il Roma nell'edizione di oggi. Il quotidiano napoletano scrive: “Il Napoli pareggia in casa dell’Udinese grazie ad un gol del solito Osimhen dopo il vantaggio di Lovric. Al triplice fischio esplode la festa allo stadio Maradona ed in città. De Laurentiis: ‘Spalletti resta e puntiamo alla Champions’”.