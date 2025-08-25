Corriere dello Sport: "“Hojlund, colpo da DeLa”

"JuvenTudor, la Juventus riparte con il botto". Così titola oggi il Corriere dello Sport

"JuvenTudor, la Juventus riparte con il botto". Così titola oggi il Corriere dello Sport, dedicando la prima pagina ai bianconeri dopo la vittoria per 2-0 contro il Parma nella gara d’esordio in campionato. La svolta arriva nella ripresa: David apre le marcature, Vlahovic subentra e chiude i conti. Grande protagonista anche Yildiz, autore di due assist e giocate di qualità; espulso Cambiaso nel finale.

Spazio anche al mercato, con un titolo che fa rumore: “Hojlund, colpo da DeLa”. Il Napoli sarebbe vicino a strappare al Manchester United il centravanti danese, pronto a rinforzare l’attacco di Conte dopo l’infortunio di Lukaku. Per l'attaccante scende in campo anche per McTominay, con una telefonata per convincerlo, e si accelera sul fronte Elmas-Brescianini per dare nuove opzioni a centrocampo.