Corriere dello Sport: "“Hojlund, colpo da DeLa”
"JuvenTudor, la Juventus riparte con il botto". Così titola oggi il Corriere dello Sport, dedicando la prima pagina ai bianconeri dopo la vittoria per 2-0 contro il Parma nella gara d’esordio in campionato. La svolta arriva nella ripresa: David apre le marcature, Vlahovic subentra e chiude i conti. Grande protagonista anche Yildiz, autore di due assist e giocate di qualità; espulso Cambiaso nel finale.
Spazio anche al mercato, con un titolo che fa rumore: “Hojlund, colpo da DeLa”. Il Napoli sarebbe vicino a strappare al Manchester United il centravanti danese, pronto a rinforzare l’attacco di Conte dopo l’infortunio di Lukaku. Per l'attaccante scende in campo anche per McTominay, con una telefonata per convincerlo, e si accelera sul fronte Elmas-Brescianini per dare nuove opzioni a centrocampo.
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Napoli
|Cagliari
