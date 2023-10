PRIMA PAGINA - Tuttosport: “Ansia Real: Garcia si affida ai ‘saggi’”

“Ansia Real: Garcia si affida ai ‘saggi’”. Titola così in alto l’edizione odierna di Tuttosport

“Ansia Real: Garcia si affida ai ‘saggi’”. Titola così in alto l’edizione odierna di Tuttosport: "Il tecnico del Napoli: 'Ho creato un consiglio con i leader della squadra'. Ancelotti: 'De Laurentiis? Mandarmi via la scelta migliore per il Napoli e per me'". Al centro spazio alla Juventus: "Vlahovic a tutti i costi". Di spalla il Torino: "Ma che roba è?". In taglio alto l'Inter, attesa dal match in Champions League con il Benfica.