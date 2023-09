PRIMA PAGINA - Tuttosport apre con le parole di Del Piero: “Juve, ho un sogno”

L'edizione odierna di Tuttosport apre con l'intervista ad Alessandro Del Piero: "Juve, ho un sogno”.

L'edizione odierna di Tuttosport apre con l'intervista ad Alessandro Del Piero: "Juve, ho un sogno”. In taglio alto le parole di Matri: "Rivedo un Vlahovic da 20 gol!". In taglio basso i processi: "Prisma a Milano, oggi si decide". Di spalla il Torino: "Bellanova va a lezione di Toro e Juric"; "L'Arabia si prende pure Barrow e Sabiri"; "Chelsea, per ora è flop da 464 milioni".