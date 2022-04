PRIMA PAGINA - Tuttosport: "Champions Vlahovic!"

E' questa l’apertura di Tuttosport che apre con la vittoria dei bianconeri contro il Cagliari che permette alla Juve di blindare il quarto posto.

"Champions Vlahovic!”, è questa l’apertura di Tuttosport che apre con la vittoria dei bianconeri contro il Cagliari che permette alla Juve di blindare il quarto posto. "La Juve ribalta il Cagliari in vantaggio con Joao Pedro". In taglio alto spazio alla vittoria dell'Inter contro l'Hellas Verona: "È tornata superInter". Sulla destra si parla della gara tra Torino e Milan: "Juric: Toro più qualità. Pioli: Milan contro tutti". Sempre di spalla le parole in conferenza di Spalletti: "Napoli campione? Sì".