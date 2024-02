PRIMA PAGINA - Tuttosport: "Dove c'è Osimhen c'è Napoli"

Di spalla spazio a al pari tra Napoli e Barcellona in Champions League.

"Prima scossa: il tridente", apre così nell'edizione di oggi in prima pagina Tuttosport in riferimento al cambio del modulo della Juventus. Di spalla spazio a al pari tra Napoli e Barcellona in Champions League: "Dove c'è Osimhen c'è Napoli". In alto il recupero di Serie A tra Torino e Lazio: "Toro pressione alta: 'L'Europa elettrizza'".