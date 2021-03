PRIMA PAGINA - Tuttosport: "Il Milan stecca, l'Inter gode"

Nell'edizione odierna, Tuttosport apre in prima pagina con la lotta per il primato in classifiica tra le milanesi.

Nell'edizione odierna, Tuttosport apre in prima pagina con la lotta per il primato in classifiica tra le milanesi: "Il Milan stecca, l'Inter gode. Solo un ritore al 97' regalato da Stryger Larsen e trasformato da Kessie evita il ko con l'Udinese. Donnarumma, che errore! Ibra dall'Ariston alla panchina. Conte può volare a +6". Di spalla spazio al caso Lazio-Torino: "Il Toro ricorre, la sentenza slitta".