"Il rinnovo", apre così in prima pagina, Tuttosport, nell'edizione di oggi: "Dybala posta la foto dell'incontro con Del Piero. Entusiasmo dei tifosi per l'ideale passaggio di testimone fara numeri 10. Paulo pronto a rinnovare il contratto: firme vicine". In basso spazio a Belotti: "Toro, Belotti scatta e si accorcia le vacanze".