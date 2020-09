PRIMA PAGINA - Tuttosport: "Juve di nuovo innaMorata! Torino, caos Covid"

Alvaro Morata torna alla Juventus. Questa la notizia incredibile che si è diffusa ieri: i bianconeri sono pronti a riabbracciare lo spagnolo. "Juve di nuovo innaMorata!", titola Tuttosport in apertura sul clamoroso colpo di scena. I bianconeri, stufi di aspettare gli sviluppi del caso Milik-Napoli rinunciano all'affare Dzeko e con una trattativa lampo chiudono per il ritorno dell'attaccante dell'Atletico. Prestito biennale con diritto di riscatto: un'operazione dal valore complessivo di 55 milioni. Alvaro a Torino ieri sera, stamani sosterrà le visite mediche. In più la Juve prepara un nuovo assalto a Chiesa, se Douglas Costa va al Wolverhampton.