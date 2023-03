PRIMA PAGINA - Tuttosport: “Kvara batte l’orgoglio Gasp. Ma è rabbia Osi”

“Kvara batte l’orgoglio Gasp. Ma è rabbia Osi”. Titola così di spalla l’edizione odierna di Tuttosport

“Kvara batte l’orgoglio Gasp. Ma è rabbia Osi”. Titola così di spalla l’edizione odierna di Tuttosport in riferimento al successo per 2-0 del Napoli contro l'Atalanta. Al centro ampio spazio alla Juventus: "Pogba, ti rifai amare?". Sulla destra l'Inter: "Su Inzaghi l'ombra di Conte". In basso la vittoria dell'Udinese a Empoli.